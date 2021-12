Sotto l’effetto di droga provoca un incidente con un suv rubato, fermato dopo un inseguimento

Alla guida sotto l’effetto di droga provoca un incidente e poi fugge; fermato dopo un inseguimento è stato denunciato. Protagonista di quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre a Formia un giovane di 21 anni

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 21enne dopo aver provocato un incidente si è dato alla fuga nelle vie del centro città a bordo di un suv che aveva appena rubato.

I poliziotti del Commissariato di Formia, intervenuti su segnalazione di diversi cittadini che hanno assistito alla scena, dopo un breve inseguimento sono riusciti ad intercettare il veicolo e a fermarlo all’altezza della via Appia Lato Napoli direzione Roma.

A bordo il giovane, visibilmente in stato di alterazione psicofisica, che sottoposto agli accertamenti sanitari del caso è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Accompagnato negli uffici del Commissariato, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà; è considerato responsabile di furto, danneggiamento, lesioni personali, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.