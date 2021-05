Si era ribaltato con il mezzo dei rifiuti: non ce l'ha fatta Gaetano De Meo

Non ce l'ha fatta l'operaio della ditta Formia Rifiuti Zero che sabato ha avuto un incidente nella zona di Maranola. Gaetano De Meo, 41 anni, operatore ecologico della società che si occupa della gestione e della raccolta dei rifiuti, sabato mattina era alla guida di un automezzo e stava svolgendo regolarmente il servizio di raccolta quando è uscito improvvisamente fuori strada.

Il mezzo si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul post è stato necessario l'intervento delle squadre di vigili del fuoco arrivate da Gaeta per liberare l'uomo e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. De Meo era stato trasferito d'urgente all'ospedale Goretti di Latina per le gravi ferite riportate ma purtroppo nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Un messaggio di cordoglio è comparso anche sul profilo Facebook dell'ex sindaca di Formia Paola Villa: "Era da poco arrivata la stabilizzazione di un lavoro, che per quanto duro, è sempre stato fatto con coscienza e spirito di servizio e di squadra, un grande lavoratore. Purtroppo il destino ci si è messo di mezzo. Un abbraccio grande va alla famiglia di Gaetano, in particolar modo alla moglie e all'intera comunità della Formia Rifiuti Zero".