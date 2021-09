Incidente sulla Variante Appia a Formia, terribile scontro tra due auto: quattro feriti

Grave incidente questa mattina, sabato 11 settembre, nel territorio di Formia. Il sinistro si è verificato sulla variante Appia, all'altezza del km 3+450. E' stato necessario l'intervento del personale operativo dei vigili del fuoco, che ha inviato sul luogo dell'incidente la squadra territoriale di Gaeta.

Due le auto coinvolte, che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento delle forze dell'ordine che si sono occupate dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Quattro le persone ferite che viaggiavano a bordo dei due veicoli. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 ad estrarre i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere di una delle due auto. E' stato necessario l'utilizzo della centralina oleodinamica, con cesoie e divaricatore, in dotazione sui mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Dopo le operazioni di soccorso i veicoli incidentati sono stati rimossi e la strada è stata messa in sicurezza.