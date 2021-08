Pauroso incidente sulla Frosinone Mare, 20enne perde il controllo dell’auto che si ribalta

La giovane estratta dalle lamiere contorte della vettura dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Il sinistro nella notte a Prossedi

Pauroso incidente nella notte lungo la Frosinone Mare nel territorio di Prossedi in seguito al quale è finta in ospedale una giovane di 20 anni originaria di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta FrosinoneToday, si tratta di un incidente autonomo: la giovane era alla guida della sua Fiat 500 e stava rientrando da Terracina quando ha improvvisamente perso il controllo dell’auto che si è ribaltata più volte.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone e Terracina che hanno operato per estrarre la ragazza dalle lamiere contorte della vettura. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata poi trasportata in ospedale. La prognosi al momento è riservata.