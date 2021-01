Incidente a Sessa Aurunca, si ribalta con l'auto in un fossato: ferito un automobilista di Gaeta

Ha perso il controllo della sua auto, una Bmw, e si è ribaltato finendo in un fossato. Come riporta Caserta News, l'incidedente si è verificato ieri sera, 7 gennaio, intorno alle 21 in località Casamare, frazione di Sessa Aurunca. A bordo della vettura un 28enne di Gaeta. Un altro automobilista, fermo al distributore poco lontano, ha assistito al sinistro e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Per estrarre il ferito dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato d0urgenza in ospedale, dove è arrivato in codice rosso a causa del trauma alla testa riportato nel violento impatto.