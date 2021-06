Incidente con lo scooter sulla Flacca, Adelchi Fantaccione perde la vita a Gaeta

Due comunità in lutto quella di Cassino e di Gaeta per la morte di Adelchi Fantaccione, l’uomo di 57 anni che ieri ha perso la vita nel drammatico incidente sulla Flacca. Originario del comune nella provincia di Frosinone era infatti molto noto anche nella città del Golfo di cui era assiduo frequentatore. Tanti e commoventi i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati lasciati sui social da parte di chi conosceva il 57enne.

Adelchi Fantaccione era in sella al suo maxi scooter e viaggiava in direzione Sperlonga al momento dell’incidente a catena che ha visto coinvolte anche due auto, una Toyota e una Citroen C3, ed un camper e che si è verificato nei pressi dell’incrocio con via degli Eucalipti.

Ad avere la peggio il 57enne sbalzato a terra dopo lo scontro; purtroppo ogni soccorso si è rivelato inutile. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è stata fatta intervenire anche l’eliambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il luogo del drammatico incidente è stato raggiunto anche dagli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi di rito e che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.