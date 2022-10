Auto piomba sul gazebo di un locale: il giovane alla guida positivo ai test su alcol e droga

E’ risultato positivo ai test per alcol e droga il giovane, neopatentato, che nella serata di sabato primo ottobre ha causato il pauroso incidente nella zona dei pub a Latina piombando con la sua auto sul gazebo di un locale e centrando anche alcuni ragazzi che erano lì seduti.

Sono andati avanti, infatti, gli accertamenti della polizia stradale che sabato sera dopo il sinistro è intervenuta lungo corso Matteotti. Gli esami effettuati sul ragazzo che era alla guida di una Volkswagen Polo di colore scuro hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,2 g/l - più di quattro volte sopra al limite consentito dalla legge - e una positività circa la presenza di cannabinoidi nel sangue.

Al termine degli accertamenti nei confronti del giovane è scattata quindi la denuncia oltre al sequestro dell’auto. Secondo quanto ricostruito, nella serata di sabato il ragazzo di origini romene ma da anni residente a Latina, era alla guida della sua vettura quando ne ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il gazebo di un locale lungo la strada che porta verso piazza del Popolo, in pieno centro città. Nell’impatto sono stati colpiti cinque ragazzi che sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave.