Incidente in auto per Gianni Petrucci, l’ex sindaco ricoverato in ospedale

Grave incidente stradale per l’ex sindaco di San Felice Circeo, Gianni Petrucci. L’uomo, 78 anni e attuale presidente della Federbasket, era con la moglie quando la loro auto è finita fuori strada. Soccorso è stato portato in ospedale trasportato con l'eliambulanza al San Camillo, mentre la donna,c he ha riportato delle contusioni, è stata portata al Policlinico Tor Vergata.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile. Erano da poco passate le 17 quando, come riporta RomaToday, l'ex presidente del Coni è finito fuori strada in via Colle Pereto diretto a Valmontone mentre era alla guida della sua Maserati, terminando la propria corsa all'interno di un bosco, contro degli alberi. Raggiunti marito e moglie in fondo al precipizio sono stati soccorsi e portati entrambi in ospedale.

Per liberarli si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Petrucci, che è stato sindaco di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017, dei due feriti è quello apparso da subito quello in condizioni più gravi; stabilizzato, sarebbe stato sottoposto adun tac. La situazione viene definita sotto controllo.

In serata la Federazione Italiana Pallacanestro in una nota ha reso noto "che il presidente è attualmente ricoverato presso l'ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti".