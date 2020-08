Incidente mentre guida sotto l’effetto dell’alcol: 41enne denunciato dai carabinieri

In seguito ad un incidente che risale allo scorso venerdì 7 agosto un uomo di 41 anni è stato denunciato a Roccagorga dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati i militari della Stazione di Priverno al termine degli accertamenti ad identificare e a deferire il 41enne facendo luce anche quanto accaduto quella sera.

Secondo quanto ricostruito, infatti, l’uomo si era posto alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche, come accertato presso una struttura sanitaria del luogo, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo.

