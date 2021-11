Incidente sulla Monti Lepini: muore un centauro originario di Prossedi

Incidente mortale lungo la via Monti Lepini, all'altezza del chilometro 13, nel territorio di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. Un uomo originario di Prossedi ha perso la vita. Come riporta Frosinone Today, la vittima era in sella a una motocicletta quando si è scontrata con un'Audi.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Il tratto di strada interessato dal sinistro per oltre un'ora è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza e il traffico è stato deviato temporaneamente sulla viabilità locale.

Lo scorso settembre un altro incidente sulla Frosinone-Mare aveva provocato la morte di tre persone: una coppia originaria di Patrica, che viaggiava sulla stessa moto, e un uomo di Priverno, Francesco Scacchetti.