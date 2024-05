Motociclista si schianta e finisce in un torrente: trasferito in ospedale in eliambulanza

I vigili del fuoco di Gaeta sono intervenuti in via Calzatora a Formia dopo una serie di chiamate che segnalavano un incidente stradale. Giunti sul posto, hanno rinvenuto una moto incidentata: il centauro, a seguito del sinistro, era finito fuori strada, terminando nell'alveo di un torrente asciutto, a circa 5 metri al di sotto del livello della strada. L'uomo è stato immediatamente soccorso e stabilizzato: è giunto poi sul posto il 118 che lo ha trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Latina.