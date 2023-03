Incidenti, il piano di contrasto della polstrada: tutti gli interventi per una maggiore sicurezza

Si alza l’attenzione nella provincia pontina, dopo i gravissimi incidente che si sono verificati nell’ultimo periodo, sul tema della sicurezza sulle strade. Un tema particolarmente sentito dalla polizia stradale di Latina, guidata dal comandante provinciale Gian Luca Porroni, che, d'intesa con la locale Prefettura, sta mettendo in atto una serie di iniziative volte proprio a contrastare il preoccupante fenomeno degli incidenti.

Come primo punto sono stati richiesti interventi migliorativi in ambito infrastrutturale, con la collaborazione degli enti stradali quali Anas, Astral, Provincia e Comuni, attraverso la predisposizione di rotatorie (un paio sull'Appia sono già state definite), l'implementazione di apparati semaforici su incroci a raso particolarmente pericolosi, la messa in sicurezza di strade dissestate e la realizzazione di guard-rail laddove non presenti.

Inoltre, la sezione polizia stradale di Latina ha previsto un'intensificazione dei servizi di controllo della velocità sulle arterie principali, quali ad esempio Pontina, Appia, Flacca e Monti Lepini, con l'utilizzo di autovelox e telelaser. Sono previsti anche numerosi dispositivi di verifica su strada dei comportamenti degli utenti con posti di controllo e operazioni "ad alto impatto", mirati sul pericolo costituito dall’alta velocità, sulle condizioni psico-fisiche di chi si pone alla guida di un veicolo, nonché sui rischi legati alla distrazione dei guidatori.

Particolarmente intensa è anche l'attività di prevenzione, operata direttamente su strada, ma soprattutto nelle scuole con le iniziative promosse su scala provinciale e nazionale denominate "Icaro" e "Incroci" (d'intesa con le altre specialità di polizia, quali ferroviaria e postale), rivolte agli studenti e degli istituti di ogni ordine e grado. Sono, infine, allo studio ulteriori iniziative volte a installare sistemi di rilevamento automatico della velocità in alcuni punti critici della viabilità provinciale. Ma oltre a tutto questo l’appello della polizia stradale è al senso di responsabilità e alla prudenza di tutti gli utenti della strada.