Incidente tra via Verdi e via Buonaparte, scontro tra due auto al “solito” incrocio

Brutto incidente, l’ennesimo, all’incrocio tra via Verdi e via Napoleone Bonaparte, a due passi dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Due le auto che si sono scontrate nei pressi dell’intersezione spesso teatro di sinistri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto c’è stato tra una Fiat 500 e una Citroen con quest’ultima che poi è finita contro un’auto in sosta. Quattro le persone che sono rimaste ferite di cui due portate nel vicino ospedale in codice rosso.

Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.