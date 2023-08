Travolge e uccide un uomo in bicicletta

Ha investito e ucciso un uomo mentre era in auto, nella frazione di Casapuzzano di Orta di Atella, in provincia di Caserta. La vittima è un 52enne di nazionalità marocchina, Harmane El Yazid, residente a Succivo, che era in sella alla sua bicicletta e si era immesso sulla strada da un terreno posizionato sul senso opposto di marcia. Come riporta Caserta News,l'investitore è un 60enne della provincia pontina, di Formia precisamente, che proprio in quel momento transitava sulla stessa strada. L'impatto è stato inevitabile. Il 52enne è stato travolto ed è deceduto sul colpo.

Sul posto i mezzi del 118 e i carabinieri, ma i tentativi di soccorso da parte dei sanitari sono stati inutili. Al loro arrivo il 52enne era già morto. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici. La salma del 52enne è stata sequestrata e trasportata all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania. Mentre l'auto del formiano, una Ford Kuga, è stata sottoposta a sequestro. Il conducente sottoposto ai test che saranno utili a verificare le sue condizioni alla guida.