Incidente all’incrocio in via Emanuele Filiberto, uomo in bici investito da un tir: è grave

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 novembre, a Latina, in via Emanuele Filiberto nei pressi delle auotolinee. Da quanto si apprende è rimasto coinvolto un uomo in bici.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14 all’altezza dell’incrocio con via Villafranca e via Romagnoli; secondo le prime informazioni a disposizioni l’uomo di 90 anni, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stato investito da un tir mentre stava attraversando la strada con la sua bici. Lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi all’uomo hanno predisposto il suo trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Per i rilievi di rito hanno raggiunto via Romagnoli gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Francesco Passaretti, a cui ora spetta il compito di eseguire tutti gli accertamenti utili all’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sul posto in supporto è intervenuta anche la Squadra Volante di Latina.