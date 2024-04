Incidente sull'Appia: scontro tra due auto all'altezza del ponte, quattro persone ferite

Un incidente con quattro persone ferite si è registrato ieri sera, 23 aprile, nel comune di Itri lngo la statale Appia. Il sinistro ha coinvolto una Renault Clio condotta da un 19enne di Gaeta e una Lancia Musa guidata da un cittadino albanese di 45 anni.

L'incidente, avvenuto all'altezza del Ponte Tratta ferroviaria, ha richiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Itri coadiuvati dal personale dei vigili del fuoco e dai militari della tenenza di Gaeta per gestire la viabilità. Nel tratto di strada interessato infatti è stato necessario interdire la circolazione stradale fino a tarda notte, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi per la ricostruzione della dinamica.

I quattro occupanti dei due veicoli sono stati soccorsi e trasportati agli ospedali di Formia e di Terracina, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Dopo aver ripristinato la viabilitò, il personale dell'Arma ha richiesto gli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica dei conducenti, dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.