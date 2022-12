Incidente sull'Appia, auto fuori strada recuperata dai vigili del fuoco

Nelle prime ore della giornata di oggi, venerdì 23 dicembre, il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina, è intervenuto ne comune di Itri per un incidente stradale. La segnalazione al numero unico di soccorso 112 indicava la presenza di una vettura uscita fuori strada.

Raggiunto il luogo indicato, in via Appia all'altezza del km 128, la squadra territoriale di Gaeta ha constatato la presenza dell'auto rimasta coinvolta in un sinistro stradale e uscita appunto fuori strada. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi il conducente della vettura si trovava già fuori dal mezzo. L'intervento del personale si è però reso necessario per stabilizzare il veicolo e metterlo in sicurezza per poter essere recuperato da un carroattrezzi.