Perde il controllo dell'auto sull'Appia: muore un pensionato

Un pensionato di Itri ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale. Il sinistro si è verificato lungo la via Appia, su un tratto che collega Itri a Formia, all'altezza del ponte San Rocco. L'anziano ha perso improvvisamente il controllo del veicolo e si è scontrato frontalmente con un'altra auto che viaggiava nell'opposta direzione di marcia.

Nel violento impatto le due vetture sono finite contro il muretto del ponte. Per l'anziano non c'è stato scampo, mentre il secondo conducente è ferito ma non in modo grave. Non si esclude che il pensionato possa aver perso il controllo dopo aver accusato un malore.