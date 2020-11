Incidente stradale a Itri, perde il controllo della moto: muore un centauro

Tragedia a Itri per un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane. E' accaduto nella mattinata di oggi, 1 novembre. Un ragazzo che era alla guida della sua moto avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Nessuno scampo purtroppo per il centauro, per il quale si è rivelato inutile ogni tentativo di soccorso.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, coordinati dai militari della compagnia di Formia.