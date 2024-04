Finisce con la moto in una scarpata: 20enne salvata dai vigili del fuoco

E' finita in una scarpata mentre guidava la sua moto, lungo l'Appia nel territorio di Itri. La conducente, una ragazza straniera di 20 anni, è stata recuperata e messa in salvo dal personale dei vigili del fuoco.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 28 aprile, intorno alle 16, all'altezza del chilometro 129,200. Le segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze 112 hanno portato immediatamente sul posto la squadre dei vigili del fuoco di Gaeta e le forze dell'ordine. I soccorritori hanno trovato la moto e la ragazza nella scarpata. La conducente, dopo essere stata stabilizzata è stata recuperata in sicurezza con tecniche Saf dal personale dei vigili del fuoco e poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Per lei è stato necessario il trasferimento in eliambulanza in un ospedale romano.