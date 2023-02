Terribile incidente a Itri, scontro tra due moto: tre morti

Tragico il bilancio di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 18 febbraio, intorno alle 16,30, nel comune di Itri. sulla strada verso il santuario della Madonna della Civita. Tre persone hanno perso la vita nel terribile schianto avvenuto lungo i tornanti della via panoramica.

Lo scontro è avvenuto tra due moto che viaggiavano nelle due opposte direzioni di marcia. Tre persone, di cui due che viaggiavano sullo stesso mezzo, sono rimaste uccise. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e mezzi di soccorso del 118. L'intervento della squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta si è reso necessario per recuperare la salma di uno dei due motociclisti che, in seguito al violento impatto con l'altro mezzo, era finita in una scarpata. Per le operazioni sono state utilizzate specifiche attrazzatura in dotazione alle squadre.

Secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dai militari della compagnia di Formia si è trattato di uno scontro frontale. Una delle due moto, condotta Daniele Materazzo, 27enne di Arce, che viaggiava da Itri in direzione di Campodimele, in prossimità di una curva ha invaso l'opposta corsia di marcia scontrandosi con un'altra moto a bordo della quale si trovava una coppia residente nel comune di Fondi, Rosanna Addessi e Guido De Filippis, 46 anni la donna e 43 l'uomo. Nessuna speranza per i tre motociclisti, morti sul colpo.