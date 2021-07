Incidente sulla via Appia: la vittima è Fabio Fiorio, aveva 50 anni

E' Fabio Fiorio, 50enne di Latina Scalo, la vittima del dramma avvenuto ieri pomeriggio, 5 luglio, sull'Appia. L'uomo è morto sul colpo dopo essersi scontrato frontalmente con un tir che percorreva l'opposta direzione di marcia.

Il terribile incidente è avvenuto all'altezza di Tor Tre Ponti, al chilometro 65,900. Il centauro purtroppo non è riuscito ad evitare il violento impatto e il tir lo ha travolto facendolo sbalzare sulla strada. Per Fabio Fiorio non c'è stato nulla da fare. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Poco dopo sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia stradale per effettuare i rilievi. Il tratto della via Appia è stato chiuso per diverse ore.