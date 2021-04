Domenica di incidenti sulle strade pontine: sette i feriti tra Latina ed Aprilia

L’auto su cui viaggiavano due ragazze è uscita fuori strada finendo in un fosso in via Torre La Felce alle porte del capoluogo; scontro tra due vetture a Campoverde in cui sono rimasti feriti anche due bambini

Domenica di incidenti sulle strade della provincia pontina: il bilancio è di sette feriti in due sinistri che si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, uno a Latina ed un altro ad Aprilia.

Alle porte del capoluogo pontino, lungo strada Torre la Felce, la Lancia Ypsilon su cui viaggiavano due ragazze di 25 anni, per cause che sono ancora al vaglio, è uscita fuori nei pressi di una curva finendo in un fossato che costeggia la strada. Ferite le giovani che erano a bordo: per i soccorsi si è reso necessario anche l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto di una delle due presso l’ospedale San Camillo di Roma, l’altra è stata invece portata al Goretti di Latina. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale questi ultimi ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il secondo incidente si è verificato in via Virgilio nella zona di Campoverde ad Aprilia. A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Jeep su cui viaggiava un’intera famiglia composta da padre, madre e due bambini, i loro figli, e una Fiat 500 con a bordo un uomo con la figlia piccola. Per i rilievi anche in questo caso sono intervenuti gli uomini della polizia locale che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto il 118 per soccorrere cinque delle sei persone che sono rimaste ferite: per i due bambini che viaggiavano sulla Jeep necessario il trasferimento in eliambulanza Bambin Gesù di Roma; sono stati portati negli ospedali di Latina e Roma invece i tre adulti; nessuna conseguenza, per fortuna, per la bambina che si trovata sulla Fiat 500.