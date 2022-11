Incidente sulla Migliara 45, auto speronata finisce fuori strada: muore una donna

E' caccia a un'auto pirata che ieri, 8 novembre, ha provocato un incidente che causato la morte di una pensionata di Pontinia, Elda Caiola, di 75 anni. Il sinistro stradale è avvenuto nel pomeriggio lungo la Migliara 45. La donna viaggiava in auto insieme al marito che era alla guida di una Mercedes Classe A. Secondo la ricostruzione l'auto dei due pensionati è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa contro un albero dopo essere stata tamponata da un altro veicolo che si è poi allontanato.

Nel violento impatto la signora purtroppo ha perso la vita mentre il marito è ricoverato in condizioni serie.La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina che stanno visionando i filmati delle telecamere della zona per identificare il modello dell'auto che ha causato l'incidente ed è poi fuggita.