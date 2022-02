Incidente in via Lamarmora, auto ribaltata in pieno centro città

Incidente stradale in pieno centro a Latina questa mattina, venerdì 4 febbraio. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto, una Opel Corsa, ha sbandato e si è poi ribaltata mentre percorreva via Lamarmora, a pochi passi dallo stadio Francioni.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche da una pattuglia della polizia locale e da una squadra di vigili del fuoco.