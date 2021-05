Incidente a Borgo Carso, due donne rimaste ferite: atterra l'eliambulanza

Incidente questa mattina a Latina, nella zona di Borgo Carso. Il sinistro ha coinvolto due auto, una Volkswagen e una Lancia Ypsilon, che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Due donne che viaggiavano a bordo dei rispettivi veicoli sono rimaste ferite e mentre una delle due è stata soccorsa da un'ambulanza per l'altra si è reso necessario l'intervento di un elisoccorso.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente e la ricostruzione della dinamica, sono intervenute le pattuglie della polizia locale di locale e anche una squadra di vigili del fuoco.