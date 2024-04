Incidente a Borgo Montello, scontro tra due auto: cinque persone ferite

E' di cinque persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, a Latina. Il sinistro è avvenuto a borgo Montello, in prossimità di un incrocio regolato da uno stop, e ha coinvolto due auto che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'impatto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile.