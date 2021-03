Brutto incidente in pieno centro, scontro all’incrocio tra una minicar e una moto

Due feriti soccorsi e trasportati in ospedale. Il sinistro all’incrocio tra corso della Repubblica e via Carlo Alberto a Latina; dinamica al vaglio

Brutto incidente nella serata di ieri, sabato 6 marzo, in pieno centro a Latina. Secondo le informazioni a disposizioni a scontrarsi, nei pressi del palazzo M, sono state una minicar e una moto.

Il sinistro è avvenuto, per cause che sono ancora al vaglio, all’altezza dell’incrocio tra corso della Repubblica e via Carlo Alberto, poco prima dell’inizio del coprifuoco che, secondo le disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus, scatta alle 22.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che in seguito all’impatto è stato sbalzato per diversi metri. Da quanto si apprende a rimanere ferito anche uno dei passeggeri della minicar. Due le ambulanze che sono intervenute per soccorrere i feriti poi trasportati in ospedale. Sul posto con l’ausilio della Volante, gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica dell’incidente.