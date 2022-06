Incidente nella notte a Chiesuola, scooter fuori strada: perde la vita il 61enne Roberto Moretto

Un altro incidente stradale con esito mortale si è verificato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno. A perdere la vita un 61enne, Roberto Moretto, che era alla guida di uno scooter Mbk 300.

Come accertato dagli agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi, poco dopo le 2 di questa notte l'uomo stava percorrendo strada Piscinara destra, in direzione di Chiesuola quando, all'altezza del civico 38, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e ha deviato sul lato sinistro della strada finendo contro un palo dell'illuminazione e poi contro un palo della rete telefonica. I violenti colpi lo hanno fatto cadere a terra ormai esanime. All'arrivo dei soccorsi non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

La salma dell'uomo, trasferita all'obitorio di Aprilia, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.