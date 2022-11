Incidente in via Romagnoli, restano gravi le condizioni dell'uomo in bici investito da un tir

Restano gravissime le condizioni dell'uomo travolto da un tir nel pomeriggio di ieri, 15 novembre, mentre era in bici. L'incidente si è verificato intorno alle 14 a pochi metri dalle autolinee, in prossimità dell'incrocio tra via Villafranca e via Romagnoli. L'anziano che viaggiava in sella alla sua bicicletta si trovava a poca distanza dalla sua abitazione e stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo pesante che attraversava l'incrocio.

Gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso da parte degli agenti della polizia locale guidati dal comandante Francesco Passaretti. A causa del violento impatto condizioni dell'anziano, volato sull'asfalto per alcuni metri, sono apparse subito molto gravi e l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dove si trova ancora ricoverato. Il suo quadro clinico appare critico, per i traumi riportati e per l'età avanzata.