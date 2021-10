Incidente sulla Pontina, l'auto si ribalta: braccio amputato per il conducente, denunciato per guida in stato di ebbrezza

Stava percorrendo la Pontina quando ha improvvisamente perso il controllo dell'auto urtando il new jersey che separa le due carreggiata. La vettura si è quindi ribaltata su un fianco. L'incidente è avvneuto nella notte del 24 ottobre in direzione Terracina.

L'uomo, un 50enne straniero residente nel capoluogo, è stato soccorso insieme alla moglie che viaggiava nell'auto accanto a lui e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. A causa delle gravi lesioni dovute al violento impatto il conducente ha subito l'amputazione del braccio sinistro ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor- sezione radiomobile della compagnia di Latina, che ora hanno denunciato l'uomo per guida sotto l'effetto di alcol.

L'esame acolemico effettuato in ospedale ha infatti rilevato un tasso pari a 1,80 g/l. L'auto coinvolta nel sinistro è stata sottoposta a sequestro.