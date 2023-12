Incidente nelle Filippine, muore un'intera famiglia: cordoglio a Latina

E' cordoglio per la morte di un'intera famiglia originaria delle Filippine e residente a Latina. Madre, padre e due figli sono deceduti nel drammatico incidente del 6 dicembre avvenuto nelle Filippine, nella provincia di Antique. Un autobus è uscito di strada all'altezza di una curva ed è precipitato dal costone di una montagna, cadendo da un'altezza di circa 30 metri.

Fra le 17 vittime anche una famiglia di immigrati residente da tempo nel capoluogo, che era tornata nelle Filippine per trascorrere il Natale con i parenti. A perdere la vita il 36enne Jomarie Alcala, la moglie Fritzie Javellana, 32 anni e i due figli di 12 e 1 anno. Il 36enne lavorava da anni come chef in alcuni ristoranti della città, specializzato nella preparazione di sushi, la figlia 12enne frequentava la scuola media Giovanni Cena.