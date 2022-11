La garante dell'infanzia Monica Sansoni travolta da un camion mentre è in auto con le figlie

La garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni è stata coinvolta in un grave incidente stradale mentre era in auto con le sue due figlie. Il sinistro si è verificato lunedì 14 novembre mentre stava accompagnando a scuola le bambine per poi recarsi al lavoro presso il Consiglio regionale del Lazio. La sua auto è stata travolta da un mezzo pesante che ha invaso il senso di marcia opposto.

La dottoressa Sansoni, dopo i soccorsi del 118 e l'intervento della polizia locale, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina insieme alle figlie, entrambe in codice arancione. Appresa la notizia gli ispettori della polizia stradale e gli agenti della questura, con i quali la garante collabora da molto tempo, si sono recati in pronto soccorso. Monica Sansoni è stata messa in osservazione per i traumi riportati nel violento impatto con il mezzo riportando una prognosi di 10 giorni, come la figlia maggiore. Alla più piccola invece sono stati riscontrati dei problemi alle vertebre ed è stata data una prognosi di 15 giorni.

A causa dell'incidente l'ufficio ha dovuto annullare tutti gli impegni che erano in programma in questi giorni.