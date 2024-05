Attraversa la Pontina a piedi: travolto da un'auto

Vagava in stato confusionale a piedi sulla Pontina ed è stato travolto da un'auto in transito. L'incidente, riportato sull'edizione odierna del quotidiano Latina Oggi, è avvenuto martedì notte nel territorio di Latina.

Da quanto si apprende, l'uomo ha improvvisamente attraversato la strada all'altezza dello svincolo di Borgo Santa Maria. L'automobilista non è riuscito a evitare l'impatto. Immediati i soccorsi. L'investito, un uomo di nazionalità indiana, è stato soccorso da un'ambulanza e portato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.