Investito da una vettura mentre aspetta il bus: ferito un giovane. Denunciato un 21enne

L’incidente a Latina; l’automobilista deferito per lesioni personali stradali gravi; il ragazzo investito soccorso e portato in ospedale

Incidente a Latina dove un giovane di 22 anni è stato investito da una vettura mentre stava aspettando l’autobus. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 13 maggio, in via Monfalcone e sul posto dopo la segnalazione sono intervenuti i carabinieri ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Dai primi accertamenti svolti sul posto dai militari della Sezione Radiomobile della Comagnia di Latina è emerso che l’auto con alla guida un ragazzo di 21 anni ha investito il giovane mentre questi era in attesa dell’arrivo dell’autobus.

Subito il giovane automobilista si è fermato mentre il 22enne investito è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ed a seguito delle gravi ferite riportate è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti.

Il ragazzo alla guida della vettura è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi; l’auto sottoposta a sequestro.