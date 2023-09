Incidente sulla Migliara 45, Antonio Trotta morto a pochi metri da casa

E' Antonio Trotta, imprenditore di 54 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, alla periferia di Latina. L'uomo era alla guida di una Fiat 500 e percorreva la Migliara 45 quando ha improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia.

In quel momento sopraggiungeva un autobus del Cotral ed è stato impossibile per l'autista evitare l'auto. Il violento impatto frontale non ha lasciato scampo all'uomo, deceduto sul colpo. Non si esclude che a farlo sbandare verso l'altra corsia di marcia possa essere stato un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. L'uomo è morto a pochi metri da casa, lasciando sconvolta la comunità di Borgo San Michele.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Terracina, che hanno ascoltato i testimoni e sottoposto a sequestro i due mezzi.