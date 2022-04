Incidente a Latina, sbanda con l'auto su strada Chiesuola e finisce contro un muretto: muore un uomo

Un'altra vittima di incidente stradale questo pomeriggio a Latina. Un uomo è morto in un sinistro stradale autonomo mentre percorreva strada Chiesuola, alla periferia del capoluogo.

Dalle prime informazioni, l'uomo, un pensionato di 68 anni, era alla guida di una Renault Clio quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada e urtando violentemente un muretto sul ciglio della carreggiata, che apriva l'accesso a un distributore. L'impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo. E' stato richiesto l'intervento di un elisoccorso ma i sanitari, una volta sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La dianmica al vaglio delle pattuglie della polizia stradale.