Auto contro autobus: la vittima dell'incidente è il 22enne Marco Marini

E' Marco Marini la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri alla periferia di Latina, in via delle Congiunte destre. Il ragazzo aveva 22 anni e viveva a Borgo Sabotino. Ieri sera, dopo le 20, stava percorrendo via delle Congiunte alla guida della sua Nissan Micra quando si è scontrato frontalmente con un autobus del trasporto urbano della Csc.

Il mezzo aveva terminato il turno e stava rientrando in deposito quando è stato colpito dall'auto frontalmente sul lato sinistro. Nel violento impatto l'auto si è rigirata finendo in mezzo alla strada. Il giovane che era alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo e per estrarlo è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Il ragazzo è stato poi consegnato ai sanitari del 118 ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno pututo fare altro che constatare il decesso.