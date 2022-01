Incidente sulla Pontina: muore automobilista sbalzato dalla vettura e volato giù dal cavalcavia

Una carambola di auto lungo la Pontina ha provocato la morte di un automobilista. Il tragico incidente stradale si è verificato a Latina, lungo il tratto della Pontina che attraversa la città, all'altezza del chilometro 72, in direzione sud.

A scontrarsi quattro veicoli, due auto e due furgoni. Nel violento impatto un uomo, il conducente di una delle due vetture, è sbalzato fuori dall'abitacolo volando giù dalla strada per circa 10 metri e finendo di sotto sulla complanare tra via Isonzo e via del Lido. L'uomo è morto sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi del 118.

La dinamica del terribile sinistro è ora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Latina. Il traffico è bloccato e si registrano code tra via del Lido e via Isonzo in entrambe le direzione. La circolazione è stata temporaneamente deviata sulla complanare per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'arteria. Sul posto anche i tecnici dell'Anas.