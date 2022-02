Provoca un incidente e scappa ma perde la targa nella fuga: i carabinieri lo aspettano sotto casa e lo denunciano

Ha provocato un incidente ed è poi fuggito sperando di far perdere le tracce, ma è stato rintracciato a stretto giro dai carabinieri e denunciato. Tutto è accaduto nel cuore della notte, intorno alle 4, nel centro di Latina, in Piazzale Prampolini. Una Lancia Y, uscendo da un parcheggio, non ha rispettato la precedenza e si è scontrata con una Citroen con a bordo due ragazze che sopraggiungeva proprio in quel momento.

Nel violento impatto tra le due vetture, le ragazze sono rimaste ferite e hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il conducente della Lancia, un 20enne del luogo, si è dileguato senza fermarsi a prestare soccorso ma nella fuga ha perso la targa del veicolo che è stata prontamente recuperata dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina, guidati dal tenente Massimo Ienco. Nel giro di brevissimo tempo dunque i militari, grazie al numero di targa, sono riusciti a risalire al proprietario, un familiare del 20enne. E hanno così atteso il giovane sotto casa, sottoponendo all'alcol test e denunciandolo in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e per omissione di soccorso.