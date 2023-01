Ubriaco al volante imbocca la rotonda contromano e semina il panico

Momenti di panico ieri sera a Latina, all'altezza della rotatoria tra via dell'Agora e via Polusca, per un uomo che era alla guida ubriaco e che ha imboccato la rotonda contromano provocando un incidente. Il conducente era un cittadino straniero di 28 anni che era in evidente stato di alterazione psico fisica e che, come accertato dagli agenti di polizia, aveva un tasso alcolemico di sei volte superiore al limite consentito.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 gennaio, l'uomo ha imboccato la rotatoria contromano e si è scontrato con una Fiat 500L condotta da una donna che viaggiava con il figlio piccolo. Subito dopo il sinistro però ha cominciato a minacciare la signora e per riportarlo alla calma è stato necessario l'intervento dei poliziotti.

Gli agenti, sottoponendolo all'alcol test, hanno verificato che il giovane straniero aveva un tasso alcolemico particolarmente elevato e che per di più guidava senza patente. Non senza difficoltà sono poi riusciti ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118.