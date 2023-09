Alex Carnello morto a 21 anni mentre andava al lavoro

E' Alex Carnello la giovane vittima dell'incidente stradale di ieri mattina, lunedì 4 settembre. Aveva solo 21 anni e abitava a Borgo Hermada. Ieri mattina, come tutti i giorni, stava percorrendo la strada che lo portava sul posto di lavoro, in un'azienda alla periferia di Latina.

Mentre alla guida della sua utilitaria,percorreva strada della Segheria, a Borgo Grappa, ha perso improvvisamente il controllo dell'auto e ha sbandato uscendo fuori strada. Una carambola che lo ha portato a urtare con violenza un palo della luce e poi un albero. Nessuno scampo purtroppo per il ragazzo. All'arrivo dei soccorsi del 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Una dinamica al vaglio degli agenti della polizia locale di Latina, ma che non sembra lasciare spazio a dubbi: si è trattato di un incidente autonomo.