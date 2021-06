Ubriaco in zona pub travolge con l'auto pedane e tavoli di due locali: denunciato dalla polizia

In piena zona dei pub ha perso il controllo dell'auto a causa dell'elevata velocità e ha finito la sua corsa travolgendo pedane, tavoli e sedie all'esterno di due locali che per fortuna in quel momento erano chiusi. Tutto è accaduto infatti intorno all'una di notte e sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volante.

Il responsabile, un giovane di 24 anni, è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Al ragazzo è stata anche ritirata la patente di guida e il veicolo è stato affidato a una persona di sua fiducia.

Nell’arco della stessa notte, sempre nella zona dei pub di Latina, il personale della squadra volante, in seguito a un intervento per schiamazzi, ha sanzionato quattro giovani intenti a discutere in maniera animata senza curarsi del limite di orario stabilito per il coprifuoco vigente.