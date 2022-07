Incidente all'incrocio tra via Romagnoli e via Cervone, grave un centauro

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 1 luglio, a Latina, all'incrocio tra via Romagnoli e via Cervone, poco lontano dalle autolinee. A scontrars un furgone e uno scooter. L'impatto, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, è stato particolarmente violento e ha sbalzato sull'asfalto l'uomo che era alla guida del mezzo a due ruote.

Il luogo del sinistro è stato immediatamente raggiunto dai sanitari del 118 che hanno stabilizzato il centauro apparso subito in condizioni gravissime. Per l'uomo è stata attivata un'eliambulanza. La dinamica dell'incidente è invece ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Latina.