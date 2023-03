Scontro in via Chiesuola, tra i feriti una bambina. Si riaccende il problema della sicurezza della strada

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Latina lungo via Chiesuola, all'altezza dell'incrocio con strada del Saraceno. Due le auto coinvolte nel sinistro e quattro le persone rimaste ferite che hanno avuto necessità di essere trasportate in ospedale a bordo dei mezzi di soccorso. Fra queste anche una bambina.

Nell'impatto entrambi i veicoli sono carambolati fuori strada finendo nei campi. La ricostruzione della dinamica è ora al vaglio degli agenti di polizia locale.

Intanto l'incidente riaccende i riflettori sui problemi di sicurezza della strada, che solo qualche settimana fa era stata teatro di un altro sinistro, con cinque persone ferite. "Va della Chiesuola da anni, e quasi quotidianamente, è teatro di incidenti, alcuni che si sono rivelati mortali, contraddistinguendosi come una strada ad altissima incidentalità e bassissima sicurezza - commenta l'ex consigliere comunale e segretario comunale della Lega - Sono anni che mi batto, in consiglio comunale con interrogazioni e mozioni, in commissione portando sul tavolo della discussione la questione, scrivendo esposti alle autorità competenti e chiedendo l’intervento della Provincia, ente che ha titolarità su quel tratto. A ottobre dello scorso anno un primo passo avanti è stato compiuto, grazie all’impegno congiunto con la collega della Lega, Sara Norcia, per l’installazione di due autovelox, al km 1,500 in direzione Borgo Piave e al km 5 in direzione Appia, con limite di velocità a 50 km/h. Ma serve molto di più".

Secondo l'esponente della Lega la viabilità di via Chiesuola, che collega Borgo Piave e l'accesso alla Pontina con via Epitaffio e il quadrante nord della città, dovrebbe essere oggetto di una riflessione mirata. "La strada è inadeguata rispetto al traffico che supporta - continua Valletta - In particolar modo credo sia non più rinviabile la valutazione rispetto alla possibilità di deviare il traffico pesante, soprattutto quello dei tir, verso altre arterie più adeguate per caratteristiche, dimensioni e percorribilità. Via Chiesuola attraversa un centro abitato e non possiamo metterà a rischio l’incolumità dei residenti. Su questa strada si devono attuare tutti i presidi di sicurezza più idonei e validi, dai dissuasori alla realizzazione di rotonde, al miglioramento e integrazione della segnaletica orizzontale e verticale, per creare dei deterrenti alla alta velocità e ridurre al minimo i rischi per la vita dei cittadini. Porrò alla nuova amministrazione comunale la sicurezza di via Chiesuola tra le priorità, insieme a un monitoraggio dello stato di salute della viabilità di Latina, e chiederò l’insediamento di un tavolo interistituzionale al fine di accelerare sulle scelte da mettere in campo evitando rimpalli di responsabilità che allungano i tempi e impediscono di dare risposte ai cittadini. Si è atteso sin troppo”.