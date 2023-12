Pirata della strada piomba a tutta velocità su un'auto parcheggiata

Incidente stradale nella notte, con un'auto pirata che ha travolto una vettura parcheggiata lungo la strada e poi è fuggita facendo perdere le tracce. E' accaduto in via dei Volsci. Il proprietario dell'utilitaria questa mattina ha trovato l'auto semidistrutta e scaraventata sul marciapiede.

Non è chiaro cosa sia accaduto ma alcuni testimoni hanno riferito che un'auto proveniente da via Ezio ha imboccato via dei Volsci a tutta velocità ed è piombata su una delle vetture che erano posteggiate lungo il marciapiede, accanto al parcheggio. Il violento impatto provocato dall'elevata velocità ha fatto finire la vettura sul marciapiede provocando danni ingenti alla fiancata e distruggendo le ruote. Del veicolo che ha provocato l'incidente però non c'è traccia.