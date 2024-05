Incidente autonomo in centro: distrugge con l'auto i dissuasori

In pieno centro cittadino è andato a sbattere con l'auto contro i dissuasori di cemento lungo la strada. E' accaduto nella notte a Latina, in via Fabio Filzi, vicino al Parco Falcone e Borsellino.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del Norm- reparto radiomobile e hanno accertato che si trattava di un incidente autonomo. L'automobilista non ha visto i dissuasori "panettone" in cemento lungo la via e li ha urtati durante la marcia, danneggiandoli. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.