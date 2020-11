Incidente in via Isonzo: un'auto sfonda la vetrina e finisce in un negozio

Incidente questa sera lungo via Isonzo, all'angolo con via Parini, a pochi passi dal centro cittadino. Un'auto, una Range Rover, ha sfondato la vetrina ed è entrata in un negozio. L'esercizio commerciale era chiuso e in fase di allestimento.

Il locale si trova proprio all'angolo di via Parini. Il conducente della Range Rover, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada sul marciapiede, urtando violentemente la vetrina ed entrando completamente con l'auto all'interno dell'esercizio commerciale. Sul posto si è subito radunata una folla di curiosi. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia.