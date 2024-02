Incidente sulla Monti Lepini, scontro tra due auto: un veicolo finisce ribaltato nel fosso

Incidente stradale questa mattina a Latina, lungo la strada 156 Monit Lepini. Il sinistro alle porte della città, all'altezza del chilometro 51,600, poco dopo la ex Rossi Sud. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate e nel violento impatto uno dei due veicoli è uscito fuori strada ribaltandosi all'interno di un fosso che costeggia la carreggiata.

Il conducente è illeso, mentre risultano feriti ma non in modo non grave i due occupanti dell'altra vettura, entrambi soccorsi da un'ambulanza e trasportati all'ospedale Goretti. Sulla ricostruzione della dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Latina che si stanno occupando anche di gestire la viabilità sull'arteria che collega i Monti Lepini al centro del capoluogo.