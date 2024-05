Sbanda con la moto e finisce in un canale: ferito un giovane centauro

Incidente questa mattina, 16 maggio, lungo via Sabotino, a Latina. Coinvolto un ragazzo di 19 anni che era alla guida della sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Il giovane viaggiava da solo in sella alla moto in direzione di Borgo Sabotino quando ha sbandato. Il mezzo è scivolato per diversi metri sulla strada e il ragazzo è finito in un canale adiacente alla carreggiata. Gli automobilisti hanno lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno attivato un'eliambulanza. Il ragazzo, rimasto ferito e in condizioni serie, è stato quindi trasferito in un ospedale della Capitale.

Rilievi e accertamenti tuttora in corso da parte degli agenti della polizia locale, che hanno provveduto anche a gestire la viabilità in quel tratto di strada temporaneamente chiuso al traffico.